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  4. Bakan Uraloğlu taksi durağına gelen telefonu cevapladı: Ben Bakanım, siz adres verin!

Bakan Uraloğlu taksi durağına gelen telefonu cevapladı: Ben Bakanım, siz adres verin!

24.03.2024 10:43
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bir taksi durağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında taksi durağına gelen bir müşteri telefonunu cevaplayan Uraloğlu, müşterinin 'Taksi var mı?' sorusuna, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım, bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var, siz adres verin" diyerek yanıtladı.

Bakan Uraloğlu taksi durağına gelen telefonu cevapladı: Ben Bakanım, siz adres verin!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bir taksi durağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında taksi durağına gelen bir müşteri telefonunu cevaplayan Uraloğlu, müşterinin 'Taksi var mı?' sorusuna, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım, bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var, siz adres verin" diyerek yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Çukurambar'daki Bayındır Taksi Durağı'na ziyaret gerçekleştirdi. Taksicilerle bir süre sohbet eden Uraloğlu, onların görüş ve önerilerini dinledi.

Uraloğlu, istek ve taleplere ilişkin durum değerlendirmesi yapacaklarını belirterek, herkesin memnun olacağı ortak bir paydada buluşmanın önemli olduğunu söyledi.

Çözüm önerilerini de paylaşan Uraloğlu, "Kapımız taksici esnafımıza her zaman açık" değerlendirmesinde bulundu.

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TAKSİ DURAĞINDA TELEFONU CEVAPLADI

Uraloğlu, ziyareti sırasında bir müşterinin telefonunu da cevapladı. Durağı arayan müşterinin "Taksi var mı?" sorusuna Uraloğlu, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'yım. Bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var. Siz adres verin." diyerek not aldı.

Müşterinin tarif ettiği adrese bir araç yönlendiren Uraloğlu, daha sonra telsizden taksici esnafına seslenerek, hayırlı ramazanlar ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

(AA-İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
taksi Abdulkadir Uraloğlu
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