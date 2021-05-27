Bakan Varank: "Cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirledik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 60. Olağan Kurul Toplantısı”na katıldı. Siyasette, ekonomide, uluslararası meselelerde sistemli ve sürekli saldırılara maruz kalmalarına rağmen Türkiye’yi rotasından şaşırmadan hedeflerine doğru ilerlettiklerini belirten Bakan Varank, “Her yerde ifade ediyoruz, Türkiye’nin rotası yatırımdır, üretimdir, istihdamdır, ihracattır. Hedeflerimize giden yolda en büyük gücümüzün yerli ve milli ve üretimin olduğunu artık 7’den 77’ye tüm milletimizin kavradığını memnuniyetle takip edebiliyoruz” diye konuştu.

"KARAR VERİCİ BİR ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ"

TSE’nin standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile Türkiye’nin hem bölgedeki hem de İslam dünyasına liderlik ettiğini dile getiren Varank, “Tabii nihai amacımız TSE’yi uluslararası camiada daha fazla tercih edilen öncü kuruluşlardan bir tanesi haline getirebilmek. Şunu çok iyi biliyoruz, TSE ne kadar güçlü olursa özellikle gelişmiş ülke pazarlarındaki sanayicimiz de o kadar güçlü olur. O yüzden TSE’nin faaliyetlerine her zamankinden çok daha fazla Bakanlık olarak da önem veriyoruz. Standartların, uygunluk sertifikalarının dayanağı ve ticaretin ortak dili olduğunun altını çizen Varank, “Biz Türkiye olarak sadece standartlara uyum sağlamak değil, aynı zamanda karar verici bir ülke olmak istiyoruz. Türk Standartları Enstitümüz de adımlarını, bu hassas noktayı dikkate alarak atıyor” diye konuştu.