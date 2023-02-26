HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Varank duyurdu! "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı

Bakan Varank duyurdu! "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı

26.02.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı açıklandı. Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank duyurdu! "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını bildirdi.

Varank, sosyal medya hesabından, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
81 ilde asayiş ve narkotik uygulaması!81 ilde asayiş ve narkotik uygulaması!
Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'
Deprem sonrası dikkat çeken detay! 'Bu inanılmaz bir şey'Deprem sonrası dikkat çeken detay! 'Bu inanılmaz bir şey'
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank

En Çok Okunan Haberler

'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi

'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'

'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti

'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti

Adana'da okullar ne zaman açılacak? Yeni gelişme

Adana'da okullar ne zaman açılacak? Yeni gelişme

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Borini savaşı sonuçlandı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Borini savaşı sonuçlandı!

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.