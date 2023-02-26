Bakan Varank duyurdu! "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını bildirdi.

Varank, sosyal medya hesabından, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

