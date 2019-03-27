Bakan Varank, Küçükçekmece esnafını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bu ülkede 17 senedir Cumhurbaşkanımız liderliğinde sadece kardeşlik hukukunu yüceltmek için çalışıyoruz. Onun için Doğu, Kuzey, Güney ayırt etmeden şehirlerimize, ilçelerimize yatırımlar yapıyoruz, hizmetler götürüyoruz, bunun da karşılığını inşallah alacağız." dedi.

Varank, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi esnafı ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Küçükçekmece Ak Parti Bürosu'nda partililerle buluşan Varank, Küçükçekmece'nin kendi hayatında farklı bir yeri olduğunu söyledi.

Kocamustafapaşa Tren İstasyonu'ndan trene binerek, Halkalı'daki akrabalarını ziyaret ettiğini aktaran Varank, "Ama o zamanlar 'Biz Halkalı'ya gidiyoruz' dediğimizde, sanki başka şehre gidiyor gibi olurduk. Bizim hikayemizi buradaki kardeşlerimiz çok iyi hatırlar. Bizim hikayemiz 1994'te Cumhurbaşkanımız'ın bu şehre belediye başkanı olmasıyla başladı. Bu ilçeyi de İstanbul'u da kendisi büyük bir gayretle dünya kenti haline getirdi." diye konuştu.

Varank, bazılarının sırtını terör örgütüne, kendilerinin ise sırtını millete, en çok da hanım kardeşlerine yasladıklarını vurgulayarak, "Onlar bizim arkamızda durduğu müddetçe biz de güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şuna inanıyoruz; bir evde hanımlar ne derse o olur. Eğer hanımlar kaleyi içten fethederse beylerin lafı sözü olmaz. Hanımlar ikna ederse biz başarırız." ifadelerini kullandı.