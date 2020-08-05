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  4. Bakan Varank'tan Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama: 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçti

Bakan Varank'tan Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama: 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'ta patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce Beyrut'a İstanbul Boğazı üzerinden götürüldüğünü açıkladı.

Bakan Varank'tan Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama: 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Varank "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir." diye konuştu.


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