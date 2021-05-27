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Bakan Varank'tan muhalefete 'suç örgütü' tepkisi

27.05.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz." dedi. Varank, suç örgütleri üzerinden muhalefeti de eleştirerek, "Siyaseten bir başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiş" dedi.

Bakan Varank'tan muhalefete 'suç örgütü' tepkisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, suç örgütleriyle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Varank açıklamasında şunları söyledi:

Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur." dedi.

Türkiye’de siyaseten bir başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiş.

Ayrıntılar gelecek...

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Mustafa Varank

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