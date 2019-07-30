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Bakan Yardımcısı Kalaycı: 195 bin değil, 13 bin 400 ağaç kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Kaz Dağları yakınlarında yapılan altın arama faaliyetleri sırasında toplam 13 bin 400 ağaç kesildiğini söyledi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) tarafından düzenlenen 'Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Yardımcısı Kalaycı: 195 bin değil, 13 bin 400 ağaç kesildi

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Kaz Dağları yakınlarında yapılan altın arama faaliyetleri sırasında toplam 13 bin 400 ağaç kesildiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) tarafından düzenlenen 'Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu Toplantısı'na katıldı.
Kaz Dağları yakınlarında bir altın madeni şirketi tarafından yürütülen maden arama faaliyetlerinde 195 bin adet ağaç kesildiği iddiaları ile ilgili konuşan Kalaycı, şunları söyledi:
"Orada kesilen ağaç sayısı 13 bin 400. Firmamızın diktiği ağaç sayısı ise 14 bin. 'Su havzası kirletiliyor' dendi, su havzasının uzağında. 'Siyanür kullanılıyor' dendi, siyanür altın ararken kullanılmaz. Kuartzı mineralden ayırmak için kapalı alanda kullanılır. Bütün bunlar kamuoyunun eksik ve yanlış bilgilendirilmesinden kaynaklanıyor. İMİB gibi kuruluşların bu konularıdaki bilgi eksikliklerini gidermesi gerekiyor."

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