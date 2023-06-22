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Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu: Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

22.06.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken bir son dakika gelişmesi de Şırnak’ın Betüşşebap ilçesinden geldi. Bakan Yerlikaya yaptığı son paylaşımında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirerek o anların görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığının istihbaratı üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiğini belirtti.

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Operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

AA

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pkk Şırnak Ali Yerlikaya terörist

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