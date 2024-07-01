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Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama! 63 hesap hakkında soruşturma

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.07.2024 21:03
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yerlikaya, 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama! 63 hesap hakkında soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların %37'sinin BOT; paylaşımların %68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız."


Express


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Kayseri Ali Yerlikaya
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