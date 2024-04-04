Bakan Yerlikaya duyurdu! Van gerilimi sonrası 14 ilde operasyon: 340 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Van’ da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 İlde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) adına Kanunsuz Sokak Eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-20” operasyonlarıyla yakalandı" ifadelerine yer verdi.

VAN’ da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 1️⃣4️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) adına Kanunsuz Sokak Eylemleri yapan 3️⃣4️⃣0️⃣ şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-20” operasyonlarıyla yakalandı❗



Şüphelilerin;

Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli,… pic.twitter.com/m4oKqXUgWx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 4, 2024

OPERASYON YAPILAN İLLER

İçişleri Bakanı Yerlikaya, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başta Van’da meydana gelen olaylarla ilişkili olarak 14 ilde bölücü terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüphelinin düzenlenen “Bozdoğan-20” operasyonu ile yakalandığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa’da terör örgütü adına çöp konteynerleri ve lastikler ile yol kapatarak havai fişek, taş, EYP ve molotofkokteyli ile kanunsuz sokak eylemleri yaptıkları, güvenlik güçlerimize yönelik taşlı saldırıda bulundukları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri, bölücü terör örgütünü (BTÖ) övücü slogan attıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa İl Emniyet Müdürlüklerince Bozdoğan-20 operasyonları düzenlendi” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Terör eylemlerine müsaade edilmeyeceğine vurgu yapan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” dedi.









