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Bakan Yerlikaya duyurdu! 181 kişi yakalandı

10.10.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını açıklayarak "Terörle, onların işbirlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 181 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye genelinde #Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda, 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62’si tutuklandı. 14'’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 4758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Terörle, onların işbirlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."


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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı

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