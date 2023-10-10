Bakan Yerlikaya duyurdu! 181 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye genelinde #Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda, 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62’si tutuklandı. 14'’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 4758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Terörle, onların işbirlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."

JANDARMA BİRLİKLERİMİZİN SINIR BÖLGELERİMİZDE DÜZENLEDİĞİ 1️⃣1️⃣7️⃣ OPERASYONDA 1️⃣8️⃣1️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI❗️



❌ İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.



Türkiye… pic.twitter.com/Al9FR5sOgj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 10, 2023



