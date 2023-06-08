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Bakan Yerlikaya duyurdu! 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı

08.06.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10 bin polisimizin de tayini, tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı genel atama çalışmaları kapsamında 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2023 yılı genel atama çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"POLİSLERİMİZİN YÜZDE 82'Sİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TERCİHLERİNE ATANDILAR"

Bu kapsamda 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin, personelin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detayların düşünülerek sonuçlandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik bu yılki genel atamalarda polislerimizin yüzde 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10 bin polisimizin de nisan ayından bu yana tayini, tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir."

Yerlikaya, genel atamaların, ülke, millet ve halkın huzur ve güvenliğinin teminatı Emniyet Teşkilatı'na hayırlı, uğurlu olmasını diledi. (AA)

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