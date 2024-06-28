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  4. 'Kuyu-6' operasyonları: 6 suç örgütü çökertildi!

'Kuyu-6' operasyonları: 6 suç örgütü çökertildi!

28.06.2024 11:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya bu operasyonlarda 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

'Kuyu-6' operasyonları: 6 suç örgütü çökertildi!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Kuyu-6' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonların Mersin, İstanbul, Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir'de gerçekleştiğini ifade eden Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

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Screenshot_6Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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