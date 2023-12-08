Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çengel-4 operasyonu: 189 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesi yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-4" Operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı.

25 bin 603 litre (yaklaşık 23 ton) kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 25 milyon TL’lik vergi kaybı engellendi.

Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için ülkemizin dört bir yanındaki alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 İlde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına

neden olan yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-4 Operasyonları" düzenlendi.

Operasyonlarda; 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi. 8.310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 13.472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 12.131 litre etil alkole, 1.704 adet boş şişe ve 1.600 adet bandrole, 1.680 adet alkol aroması ve 68.121 adet etikete el konuldu.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göç açtırmayacağız."

Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesi yönelik 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-4" Operasyonlarında 1️⃣8️⃣9️⃣ şahsa adli işlem yapıldı❗️



2️⃣5️⃣ Bin 6️⃣0️⃣3️⃣ Litre (Yaklaşık 23 Ton) Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu❗️



2️⃣5️⃣ Milyon TL’lik Vergi Kaybı… pic.twitter.com/d8OSNwMgii — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 8, 2023







