Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını duyurdu. 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:

"Zehir tacirlerine yönelik 'Narkogüç' operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de düzenlenen operasyonlarda 5, Diyarbakır ve Gazintep'de düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli şahıs yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Aziz milletimiz müsterih olsun: Operasyonlarımız artarak devam edecek. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda; 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep’te Narkogüç operasyonları düzenlendi. 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her anda enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz."

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA İSTANBUL VE İNEGÖL’DE DÜZENLENLENEN OPERASYONLARDA 5️⃣;



DİYARBAKIR VE GAZİANTEP’TE DÜZENLENEN OPERASYONDA İSE 8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️



AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:… pic.twitter.com/HSTZZ9p4Up — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2023







