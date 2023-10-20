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Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi'

20.10.2023 08:56 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişinin gözaltına alındığını, çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini ifade etti. "Operasyonlarımız artarak devam edecek" diye Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını duyurdu. 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:

"Zehir tacirlerine yönelik 'Narkogüç' operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de düzenlenen operasyonlarda 5, Diyarbakır ve Gazintep'de düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli şahıs yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Aziz milletimiz müsterih olsun: Operasyonlarımız artarak devam edecek. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda; 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep’te Narkogüç operasyonları düzenlendi. 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her anda enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz."


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu

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