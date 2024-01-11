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Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 'Sibergöz-13' operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı

11.01.2024 18:54 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 'Sibergöz-13' operasyonunun düzenlendiğini ifade etti. Bakan Yerlikaya operasyonda 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 'Sibergöz-13' operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. İstanbul'da düzenlenen 'Sibergöz-13' operasyonunda 8’i Türk vatandaşı, 65’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” operasyonu düzenlendi. 8’i Türk vatandaşı, 65’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

Halkımızın huzurunu kaçıranlara, milletimizin parasına göz dikenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; İstanbul Sarıyer Maslak’ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığı, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığı tespit edildi. Düzenlenen “SİBERGÖZ-13” operasyonunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin TL, Çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle.

Halkımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim etmeye kararlıyız."


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İstanbul Ali Yerlikaya operasyon
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