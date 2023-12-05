Bakan Yerlikaya fenomenler ve fon vurgunuyla ilgili 'devletin gücünü göstereceğiz' diyerek net konuştu, Süleyman Soylu sorusuna yanıt verdi

MYNET / Ersel Yıldırım: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısında gündemdeki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Devam eden operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, bakanlık olarak suça ve suçlulara karşı mücadelelerinde geri adım atmayacaklarını söyledi.

Bakan Yerlikaya, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin gündemindeki fenomenler ve fon vurgunuyla ilgili net mesajlar veren Yerlikaya, 'kararlılık' vurgusunda bulundu.

Devlet olarak suça bulaşmış hiç kimseye ayrım yapmayacaklarının altını çizen Yerlikaya, "Bazıları da çok iyi saklandıklarını düşünüyor ama milletin gücünü devletin gücünü onlara göstereceğiz." diye konuştu.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

PONZİ - FON DOLANDIRICILIĞI

"Bir suçun örtbas edilmesi söz konusu olamaz. İlgili bir suçun arkasında odak varsa bunun ortaya çıkarırız. Ayrıcalık asla olamaz. Milletimizin kabul etmediği tutumları biz de izliyoruz bizim referansımız hukuk.

Bilin ki arkasında yasa dışılık kokan bir mesele varsa biz meselenin üstüne gideriz!

10 BİN POLİS ALINACAK

Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız.

FUTBOLDA ŞİKE VE YASA DIŞI BAHİS İDDİALARI

Sayın TFF Başkanı Büyükekşi bizleri ziyaret etti doğru, biz sporun kirletilmesine futbolu izleyen insanların huzurunun kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

"KENDİLERİNE FENOMEN DİYEN BAZI KİŞİLER ÇOK İYİ SAKLANDIKLARINI DÜŞÜNÜYOR AMA..."

Kendilerine fenomen diyen bu kişilerle ilgili gerekli operasyonlar yapıldı incelemeler de bildiğiniz gibi devam ediyor. Bazıları da çok iyi saklandıklarını düşünüyor ama milletin gücünü devletin gücünü onlara göstereceğiz.

İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Gündemimizde böyle bir şey yok.

'SÜLEYMAN SOYLU' AÇIKLAMASI

Bakın arkadaşlar benden önceki dönemde de daha önceki dönemde de önemli çalışmalar operasyonlar yapıldı. Görev sırası bize geldi biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bizim tavrımız tarzımız bu. Cumhurbaşkanımızın bize ilk talimatı organize suç örgütleriyle mücadele oldu. Kırmadan dökmeden kalplere iğne batırmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Bize oy veren oy vermeyen gibi bir ayrım yapma şansımız yok haşa! Huzur herkesin hakkı vatandaş da bunu görüyor bu nedenle takdir ediyor. Basın toplantılarında da asla ayrım yapmıyoruz. Ekibime talimatım da bu yönde.







