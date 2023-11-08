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Bakan Yerlikaya Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısını açıkladı

08.11.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kasım ayı itibarıyla Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısının 237 bin 995 kişi olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısının 237 bin 995 kişi, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısının ise 156 bin 987 kişi olduğunu duyurdu. (DHA)

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Ali Yerlikaya suriyeli

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