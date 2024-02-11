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  4. Bakan Yumaklı paylaştı: Çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi! "Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel"

Bakan Yumaklı paylaştı: Çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi! "Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel"

11.02.2024 16:37 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden, fotokapanla görüntülenen çizgili sırtlan ile ilgili bir paylaşım yaptı. "Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel" ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, doğal zenginliklerle dolu Türkiye'de çizgili sırtlan gibi birçok türü korumayı sürdürdüklerini bildirdi.

Bakan Yumaklı paylaştı: Çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi! "Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, fotokapanla görüntülenen çizgili sırtlana ilişkin paylaşımda bulundu.

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"BUGÜN FOTOKAPANIMIZIN MİSAFİRİ ÇİZGİLİ SIRTLAN"

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Bugün fotokapanımızın misafiri çizgili sırtlan. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

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Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Tarım ve Orman Bakanlığı sırtlan çizgili sırtlan tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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