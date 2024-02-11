Bakan Yumaklı paylaştı: Çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi! "Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, fotokapanla görüntülenen çizgili sırtlana ilişkin paylaşımda bulundu.

"BUGÜN FOTOKAPANIMIZIN MİSAFİRİ ÇİZGİLİ SIRTLAN"

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Bugün fotokapanımızın misafiri çizgili sırtlan. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

Bugün fotokapanımızın misafiri “Çizgili Sırtlan”????



Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel.????



Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz. @milliparklar pic.twitter.com/7MDHUjvUWT — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) February 11, 2024

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





