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Bakan Ziya Selçuk dün duyurmuştu! İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları…

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Hazırız, yarını bekleyin' diyerek duyurduğu "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı"nın detaylarını açıkladı.

Bakan Ziya Selçuk dün duyurmuştu! İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün ‘Hazırız, yarını bekleyin’ diyerek duyurduğu 'Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek' Tanıtım Programı'nda konuştu. Bakan Selçuk "Sürekli sürdürülebilir eğitimi her ilçe düzeyinde kuracağımız, ki başladık. Öğretmen destek noktalarıyla fiziksel ortam açısından da ortaya koyacağız. Bütün ilçeler, Ankara’daki bir merkezde akademik bir portalda buluşacaklar." diye konuştu.

Bakan Selçuk'un açıklamalasından satır başları:

"Biliyorsunuz portfolyo da yeni geldi. Niye e-rehberliği önemsiyoruz? Ben kendimi bildim bileli şuralarda hep şu söylenir. Denilir ki “keşke bütün öğrencilerin bireysel olarak rehberlik alabilecekleri, projeler, sertifikalar bir yerde toplansa da çocuğun rehberliği yapılırken buna dikkat edilerek yapılsa” diye dilek ve temenni kısmı olurdu. İşte burada tam da bunu yapmış olduk. Bütün öğrencilerimiz hangi ilimize giderse gitsin her bir çocuğumuzun porfolyosunda onun bütün geçmiş hikayesi yer alacak ve buna göre rehberlik olacak. Bu da yeni bir kazanım ve çok çok değerli. Ve bu konuda çocuklarımızın bir takım armalarla vesaire, ödevlerinin, öğretmen görüşlerinin, katıldığı oylamaların-alıştırmaların hepsinin burada yer alıyor olması önemli.

Bu oyunlaştırma çerçevesinde öğrencilerimizin belli puan ve arma sistemleriyle motivasyonlarının artırılmasını da hedefliyoruz. Yani çocuklar, öğrenciler hangi konuyu ne şekilde yaparsa, nereye ulaşırsa bunun tescillenmesi anlamında bir takım armalar, bir takım kullanıcılara ilişkin özellikleri de rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Her bir öğrencimiz için bu şahsi olarak yer alıyor.

Artık zaman ve mekan meselesi her yerde ve her zaman şeklinde genişlemesi gereken bir konu. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sadece sınıfın içinde bir şeyler yapmasına gerek yok. Kitaplarında herhangi bir şey ararken hatta bir konu üzerinde “Ben karbon döngüsüyle ilgili kısmı kitaptan kare kodla cep telefonunda görmek istiyorum, incelemek istiyorum. videoyu izlemek istiyorum” dediğinde kitabın her bir sayfasında neyle ilgiliyse kare kodla erişim sağlanması söz konusu oldu.

BAKAN ZİYA SELÇUK: SÜREKLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMİ HER İLÇE DÜZEYİNDE KURACAĞIZ

İkinci kısmı, öğretmenlerimle ilgili. Bu sürekli ve sürdürülebilir gelişim öğretmen açısından çok çok önemli. Ve bütün bu kurslar, programlar, içerikler, canlı eğitimler bir video kütüphanesinden eğitime erişme, soru sorma, cevabını alma bütün bunların hepsi artık mümkün. Depremle, hava durumuyla ilgili konularda öğrencilerimizin her şeye erişimi için de bu önemli bir fırsat.

Sürekli sürdürülebilir eğitimi her ilçe düzeyinde kuracağımız, ki başladık. Öğretmen destek noktalarıyla fiziksel ortam açısından da ortaya koyacağız. Bütün ilçeler, Ankara’daki bir merkezde akademik bir portalda buluşacaklar. Benim diyelim ki matematik eğitimiyle ilgili çok önemli çalışmam var ve bunu paylaşmak istiyorum; bunu da yapma imkanımız olacak.

Bizim öğrencimizin ve öğretmenin hayatının bütününe eğitimi taşıma ve bütünsel olarak eğitimsel bir dönüşüm için bir fiziksel ve dijital atmosfer projemiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yeniliklere anlatmaya çalışıyoruz."

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yenilenen eğitim bilişim ağı

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