HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bakanın sözleri gerilime yol açtı... Avrupa'da iki ülke arasında kriz!

Bakanın sözleri gerilime yol açtı... Avrupa'da iki ülke arasında kriz!

04.05.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa İçişleri Gerald Darmanin'in, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ilgili sözleri iki ülke arasında kriz çıkardı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani tepki olarak Paris ziyaretini iptal etti. İşte iki ülke arasında krize yol açan o gelişmeler...

Bakanın sözleri gerilime yol açtı... Avrupa'da iki ülke arasında kriz!

Fransa İçişleri Gerald Darmanin'in, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin göçmen sorununu halletme kapasitesine sahip olmadığını söylemesi iki ülke arasında krize neden oldu.

Darmanin, Fransız radyosu RMC'de yaptığı açıklamada, Tunus'taki siyasi krizlerden de kaynaklı olarak Akdeniz üzerinden İtalya'ya rekor sayıda düzensiz göçmenin geçtiğini belirtti.

"Bayan Le Pen'in (Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen) arkadaşları tarafından seçilen aşırı sağcı Bayan Meloni ve hükümeti, halletmesi için seçildiği göçmen sorununu çözebilecek kapasitede değil." ifadesini kullanan Darmanin, ülkesinin güneyinde özellikle reşit olmayanların da yer aldığı göçmen akınının başladığını söyledi.

Darmanin, Meloni'nin seçim vaadinin aksine ülkeye göçmen akınının arttığını ifade etti.

d1

İTALYA'DAN TEPKİ

Fransız Bakan Darmanin'in sözleri İtalya’da büyük tepki uyandırdı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fransa Dışişleri Bakanı (Catherine) Colonna ile öngörülen buluşmamız için Paris’e gitmeyeceğim. Bakan Darmanin tarafından hükümetimize ve İtalya’ya karşı sarf edilen sözler kabul edilemez. Avrupa’nın ortak sınamalarıyla mücadele için gereken ruh bu değil.” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Tajani’nin bu iletisinin ardından destek yorumları paylaştı.

fe

İtalya - Fransa ilişkileri, daha önce de düzensiz göç konusunda özellikle de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine İtalya’nın limanlarını açmaması sebebiyle gerilmişti.

İtalya'da bir limana sığınmak için haftalarca onay bekleyen Ocean Viking, başbakanlık görevine yeni gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti tarafından reddedilince Fransa yönetimi Kasım 2022'de Bakanlar Kurulu kararıyla özel bir statü çıkararak gemiyi kabul edeceklerini açıklamıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İtalyan makamlarını insanca davranmamakla suçlayarak Paris'in "kabul vererek" Roma'dan daha insancıl davrandığını söylemişti.

Darmanin, geminin ilk olarak Akdeniz üzerinden İtalya kara sularına girmesi nedeniyle bu ülkenin göçmenleri kabul etmesi gerektiğinin altını çizmiş, Fransa ve Almanya dahil diğer Avrupa ülkelerinin göçmenlerin bir kısmını İtalya'dan almayı Roma makamlarına ilettiklerini ancak ret cevabı aldıklarını aktarmıştı.

gr

İtalya'nın "hasta olanların kendilerine kalacağı" endişesiyle gemiyi kabul etmediğini belirten Fransız Bakan, ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve İtalya'nın tavrının görüşülmesi için gelecek günlerde AB Komisyonu ve Almanya ile toplantı gerçekleştireceğini ifade etmişti.

Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmen dağıtım programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını ifade etmiş, diğer AB ülkelerini de İtalya ile yaptıkları göçmenleri yeniden yerleştirme programını durdurmaya çağırmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de Darmanin'in açıklamalarını orantısız olarak değerlendirerek Fransa'ya tepki göstermişti.

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda göçmen, Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede okula saldırı! 8 öğretmen öldürüldüO ülkede okula saldırı! 8 öğretmen öldürüldü
Konya'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybettiKonya'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim
Anahtar Kelimeler:
İtalya Fransa

En Çok Okunan Haberler

Mitingde dikkat çeken anlar! Mikrofonu gencin elinden aldı: Kerata yakacak şimdi burayı

Mitingde dikkat çeken anlar! Mikrofonu gencin elinden aldı: Kerata yakacak şimdi burayı

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Ebru Şancı'dan olay iddia! "Engin'den..."

Ebru Şancı'dan olay iddia! "Engin'den..."

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

İlginizi Çekebilir

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.