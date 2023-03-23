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Bakanlar Kurulu’ndaki 17 isim milletvekili oluyor! Erdoğan duyurdu! Aralarında Fuat Oktay da var...

23.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan kulislerde konuşulan kabinede bulunan isimlerin milletvekili adayı olacağını iddialarını doğrulayarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da aralarında bulunduğu 17 ismin milletvekili adayı olacağını duyurdu. AK Parti’deki 3 dönem kuralı hakkında da konuşan Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi.

Bakanlar Kurulu’ndaki 17 isim milletvekili oluyor! Erdoğan duyurdu! Aralarında Fuat Oktay da var...

AK Parti’de milletvekili listelerine ilişkin kulislerde konuşulan iddialar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Erdoğan Bakanlar Kurulu’nda bulunan Fuat Oktay'ın da dahil olduğu 17 ismin milletvekili adayı olacağını açıkladı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli bilgiler veren Erdoğan, AK Parti’deki 3 dönem kuralı hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı NTV ve Star TV ortak yayınında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, bakanların ise büyükşehirlerden listelere gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"KABİNDEKİ 17 İSİM MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK"

Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendirip. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AK PARTİ'DEKİ 3 DÖNEM KURALI

Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var. Kongre süreçlerimizde parti kadrolarını yeniliyor ve tabii ki gençleştiriyoruz. Beşeri sermayemiz çok zengin. Kabinede görev alabilecek yetkinlikle çok sayıda arkadaşımız mevcut. Dünyadaki siyasi liderler içerisinde baktığımızda kıdem konusunda en büyük, en ileri kıdeme bu kardeşiniz sahip.

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