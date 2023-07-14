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Bakanlardan art arda 15 Temmuz paylaşımı: Benim de şu cihandan gidişim, memleket sevdasından...

14.07.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de birçok kuruma sızan ve 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine kalkan terör örgütü FETÖ'nün hain planının üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde çok sayıda siyasi sosyal medya hesabından birlik mesaj paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, "Benim de şu cihandan gidişim, memleket sevdasından" sözleriyle paylaştığı video ise dikkat çekti.

Bakanlardan art arda 15 Temmuz paylaşımı: Benim de şu cihandan gidişim, memleket sevdasından...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlardan çok sayıda paylaşım geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı paraşütçülerin, gökyüzünde Türk bayrağı açtığı videoyu paylaştı.

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BAKANLARIN PAYLAŞIMLARI ŞU ŞEKİLDE:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
''Benim de şu cihandan gidişim Memleket sevdasından''
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığımıza (JÖAK) bağlı paraşütçülerimiz nazlı hilâlimizi gökyüzünde gururla dalgalandırdı:
Bu güzel vatanın yiğit evlatlarına kıymaya kalkan hainler, şanlı bayrağımızın bizler için ne anlam ifade ettiğini, onun uğruna neler yapabileceğimizi hiçbir zaman anlamadılar, anlayamayacaklar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
"Unutmayacağız, unutturmayacağız...
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, demokrasi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
“Vatanı, bayrağı, mukaddesatı için 15 Temmuz gecesi hainlere karşı dimdik durarak canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor; bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza ve 15 Temmuz destanını yazan aziz vatandaşlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
"Milletin Zaferi"ni temsil eden "#15Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Treni"mizi Ankara #YHT Gar’dan yolcu ettik.
Unutmadık, unutmayacağız! "

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
"Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye’yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır.
Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

DemokrasiveMilliBirlikGünü kutlu olsun! "

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
"15 Temmuz’da milli irade destanını yazan gazilerimizle Bakanlığımızda bir araya geldik.
Demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimine korkusuzca karşı duran şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

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