Bakanların gerçek sanacağı en iyi takma kirpikler

Özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde makyajınızı olduğundan daha etkili ve gösterişli bir hale getirmek isterseniz takma kirpiklerden yardım alabilirsiniz. Kullanışlı ve kaliteli ürünleri incelemeden önde takma kirpik kullanımı ile ilgili birkaç ipucuna değinelim. Bu ipuçları sayesinde takma kirpik kullanmak sizin için makyajın en sıradan parçalarından biri haline gelecek.

Takma kirpik nasıl takılır?

Doğal bir görünüm için takma kirpiklerinizi doğru ve sorunsuz bir biçimde takmalısınız. Bu işlem uzaktan bakıldığında zor gibi görünse de aslında oldukça kolay. Takma kirpikleri gerektiği takdirde gözünüzün boyutuna uygun olacak şekilde kestikten sonra setin içinden çıkan veya ayrı olarak satın alabileceğiniz bir kirpik yapıştırıcısı yardımıyla hızlı bir şekilde takabilirsiniz.

Takma kirpik nasıl çıkarılır?

Takma kirpiklerin bazıları birden fazla kez kullanılabiliyor. Hem kendi kirpiklerinize zarar vermemek hem takma kirpiğinizi başka bir makyajlarda yeniden kullanabilmek için önce bir makyaj temizleyici yardımıyla yapıştırıcıyı yumuşatmanızı öneririz. Bu uygulama sonrasında da gözlerin dış köşelerinden başlayarak takma kirpiği yavaşça çekebilirsiniz.

Takma kirpik nasıl temizlenir?

Sıcak su dolu bir kaba 1 çay kaşığı sıvı bulaşık deterjanı ekleyip karıştırdıktan sonra takma kirpikleri bu karışımın içinde 15 dakika kadar bekletin. Kirpikleri sudan çıkarın üzerinde kalan yapıştırıcıyı bir cımbız yardımıyla nazikçe temizledikten sonra kirpikleri temiz su ile iyice durulayın.

Aklınızdaki sorular yanıtlandıysa sizin için hazırladığımız en iyi takma kirpik önerilerini incelemeye ne dersiniz?

1. Ağırlık yapmayan el yapımı kirpikler

Kirpiklerinize doğal bir dolgunluk ve kıvrıklık vermek istiyorsanız göz atabileceğiniz takma kirpik önerilerinden biri Nascita markasının Pro Faux isimli ürünü olabilir. Gün boyu hem doğal hem çekici bir görünüm kazanmanıza yardımcı olan bu kirpikleri günlük olarak tercih edebileceğiniz gibi özel günler de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu doğal görünümlü takma kirpikleri maskara uygulaması öncesi veya sonrasında sette bulunan yapıştırıcı yardımıyla kolayca uygulayabilirsiniz. Ultra hafif yapısıyla gözlerinizde ağırlık yapmayan takma kirpikleri nazik bir şekilde çıkarıp temizleme işlemini gerçekleştirirseniz rahatlıkla yeniden kullanabilirsiniz.

2. Doğal ve yoğun bakışlar için sade bir çözüm

Doğal görünümlü bir takma kirpik arıyor ve "En iyi takma kirpik hangisi?" diyorsanız Flormar markasının Magnificient Eyelash Extensions isimli ürününe göz atmanızı öneririz. Yapacağınız göz makyajına ve kirpiklerinize hem yoğunluk hem çekicilik kazandıracak olan bu takma kirpikleri yapıştırmak için kutunun içinden çıkan kirpik yapıştırıcısından yardım alabilirsiniz. Hem günlük hem özel gün makyajlarınızda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu takma kirpiklerle hem doğal bir görünüm yakalayabilir hem dolgun kirpiklere kavuşabilirsiniz.

3. Doğal görünümlü ipek kirpiklerle çarpıcı gözler

Doğal görünümlü bir takma kirpik arıyorsanız Lush Lash markasının 3D ipek takma kirpikleri sizin için en iyi takma kirpik önerilerinden biri olabilir. Gözlerinize derinlik katacak 3D takma kirpikler, doğal kirpiklerinizle bütünlük sağlıyor. Kirpiklerin daha dolgun ve hacimli görünmelerine yardımcı oluyor. Lush Lash markasının bu kirpiklerini uygularken paketin içinden çıkan hipoallerjenik yapıştırıcısından bir miktar takma kirpiğe sürüp 1 dakika kadar kurumasını bekleyin. Sonrasında bir cımbız yardımıyla kirpiği tam ortasından tutarak önce iç sonra dış kısımlara doğru kirpiğinize oturtun ve parmaklarınızla hafifçe düzeltin.

4. Doğal ve etkili bir görünüm için %100 ipek

Göz makyajlarınızı olduğundan daha güzel ve çarpıcı gösterecek, kirpiklerinize doğal bir yoğunluk katacak bir takma kirpik arıyorsanız Ocean markasının bu modeli de sizin için iyi bir alternatif olabilir. Markanın doğal ipek kirpikten üretilen bu takma kirpiği gözlerinizi rahatsız etmediği gibi makyajınıza doğal bir derinlik katar. Dilerseniz maskara ile de destekleyebileceğiniz bu takma kirpikleri gözlerinizin şekline göre ayarladıktan sonra çok kolay bir şekilde takabilir, gün sonunda da rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Ürün paketinde 1 adet 3D takma kirpik ve 2 tüp kirpik yapıştırıcısı bulunuyor. Bu nedenle ayrıca yapıştırıcı almanıza gerek yok.

5. Doğal ve alımlı görünmek isteyenlerin tercihi

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En iyi takma kirpik markası denildiğinde akla ilk gelen markalardan Kiss'in I-Envy isimli takma kirpik modeli de doğal ve alımlı bir görünüm isteyenlerin seveceği bir ürün. %100 kaliteli insan saçından üretilen takma kirpikler ince ve uyumlu dokuları sayesinde doğal kirpiklerinize uyum sağlar, hafif yapısı sayesinde gözlerinizde ağırlık hissine yol açmaz. Hem günlük hem düğün, nişan, mezuniyet gibi özel gün makyajlarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz takma kirpiği paketin içinden çıkan kirpik yapıştırıcısını kullanarak rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Doğal bir görünüm için takma kirpiği uygulamadan önce gözlerinizin boyutuna uygun olacak şekilde küçültmeyi unutmayın.

6. Daha canlı, belirgin ve dikkat çekici kirpikler için

Yapay görünmeden daha canlı, belirgin ve dikkat çekici kirpik görünümü elde etmek istiyorsanız Estella markasının 3D kirpik serisinden W10 modeline göz atabilirsiniz. %100 gerçek insan saç telinden üretilen bu takma kirpikler uyguladığınızda hem doğal hem hacimli bir kirpik görünümüne kavuşmanızı sağlıyor. Doğal bir görünüme sahip olduğu için günlük makyajlarınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bu takma kirpikleri dilerseniz özel gün makyajlarınızda da göz makyajınızı zenginleştirmek için kullanabilirsiniz. Her uygulama sonrası kirpikleri nazik bir şekilde çıkarıp temizlerseniz uzun bir süre gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

7. Hem pratik hem hafif: Mıknatıslı kirpikler

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Takma kirpik çeşitleri arasında en rahat uygulama yapabileceğiniz bir alternatif de Mara Cosmetics markasının Magnetic Eyes isimli ürünü olabilir. Kirpiğin üzerinde bulunan mikro mıknatıslar sayesinde herhangi bir kirpik yapıştırıcısına ihtiyaç duymadan rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu takma kirpikler ultra hafif yapıları ile gözlerinizde bir ağırlık hissine yol açmıyor. Sol üst, sol alt, sağ üst ve sağ alt olmak üzere toplam dört parçadan oluşan takma kirpikleri hızlı bir şekilde uygulayabilir ve göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Kaliteli malzemeden üretilen bu dayanıklı kirpikleri uzun bir süre gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

8. Dolgun kirpiklere ulaşmanın en kolay yolu

Günlük makyajlarınızda dolgun kirpik görünümünü seviyorsanız Muson Kozmetik markasının 1 numaralı kirpik modelini mutlaka denemenizi öneriryoruz. %100 el yapımı olan ve gerçek saç telinden üretilen bu kirpikler doğal, kıvrımlı yapısı ve kısadan uzuna doğru giden tasarımı ile doğal ancak dikkat çekici bir görünüme sahip olmanızı sağlıyor. Günlük makyajlar için son derece ideal bir seçim olan bu takma kirpikleri uygulamadan önce gözlerinizin boyutuna uygun olacak şekilde kısaltırsanız göz makyajınıza son derece zengin bir görünüm kazandırabilirsiniz.

9. Her yerde güzellik için suya dayanıklı takma kirpikler

Kirpiklerinizi olduğundan dolgun ve etkileyici gösterecek bir takma kirpik arıyor ve yazın denizde, havuzda dahi rahatlıkla kullanmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi takma kirpik çeşitleri suya dayanıklı ürünler. Kayl's Beauty markasının Layla adını verdiği doğal ipek takma kirpikleri sizin için harika bir alternatif olabilir. Suya ve yıkanmaya dayanıklı olan bu kirpikleri nazik bir şekilde çıkarıp üzerinde kalan yapıştırıcı kalıntılarını yumuşak bir şekilde temizler ve iyi bir şekilde muhafaza ederseniz yaklaşık 50 kez gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

10. Doğal ama dolgun bir kirpik görünümü için

Gözlerinizde doğal bir görünüm istiyor ama kirpiklerinize biraz dolgunluk katmak istiyorsanız sizin için en ideal takma kirpik alternatiflerinden biri de Essence markasının Lashes to Impress isimli modelinin 03 numarası olabilir. Yalnızca gözlerin dış köşelerine uygulanacak şekilde tasarlanan bu takma kirpikler doğal; ancak son derece dolgun bir kirpik görünümüne kavuşmanızı sağlıyor. Bu kirpikleri paketin içinden çıkan kirpik yapıştırıcısını kullanarak kolayca uygulayabilir, makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

11. Kirpiklerinize doğal bir uzunluk katmak için

Hem günlük hem özel gün makyajlarınızda gözlerinize derinlik ve çekicilik katmak, kirpiklerinizi olduğundan uzun göstermek istiyorsanız bu önerimize bayılacaksınız. Makyaj kategorisinin önde gelen markalarından MAC'in kirpik modelleri arasından en sık tercih edilen 4 numaralı takma kirpiğine her makyajınızda mutlaka yer verin. Uyguladığınız anda kirpiklerinize doğal bir uzunluk ve gür bir görünüm kazandıracak olan bu takma kirpik modelini ister makyajınızı daha dikkat çekici hale getirmek ister makyaj yapmak istemediğiniz günlerde kirpiklerinizi belirginleştirmek için kullanabilirsiniz.