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  4. Bakanlık duyurdu! Gri kategoride aranan terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Gri kategoride aranan terörist öldürüldü

04.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğunu duyurdu.

Bakanlık duyurdu! Gri kategoride aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde “GRİ” kategoride yer aldığı tespit edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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DHA

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