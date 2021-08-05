Bakımlı ve sağlıklı bir görünüm için fark yaratan makyaj malzemeleri

Sağlıklı ve bakımlı görünmenin önemini hepimiz için oldukça önemli. Bakımlı görünmek sadece kendinizi iyi hissetmenizi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özgüvenimizi de artırıyor. Aşağıda, her zaman güzel ve şık görünmenize yardımcı olacak birkaç temel ipucu bulunmakta...

1- Sıcak yaz günlerinde güneş kremi olmadan dışarı çıkmayın!

Cildinize yüksek kaliteli bir koruma sağlayan Lancaster güneş kremi, cilt hassasiyeti olanlar için mükemmel bir tercih. Işıltılı bir görünüm, tahriş ve kızarıklık riskini azaltan özel formülü ile güneşte kalmaktan korkmayacaksınız.

Lancaster Sun Delicate Skin Face & Body Protection Güneş Kremine BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Işıltılı bir görünüş için...

Birbirinden farklı renklerde küçük etkili toplar, yanağınızda hafif, soft ve ışıltılı bir etki yaratacak. Uygulaması fırçasının yumuşak ve ipeksi dokusu sayesinde bu allık, cildinize parlak ve doğal bir görünüm katacak.

Golden Rose Ball Blushera BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Ağırlaştırmayan besleyici bakım kremi

Saçlarınız için ihtiyacınız olan özel bakıma, John Frieda bakım kremi ile ulaşacaksınız. İnce telli ve elektriklenen saçlardan yumuşak ve pürüzsün saçlara kavuşmanıza yardımcı olurken, aloe vera özlü formülü sayesinde de saçınızı ağırlaştırmadan kabaran saçlarınızı bakımlı bir görünüme kavuşturabileceksiniz.

John Frieda Ağırlaştırmayan Besleyici Bakım Kremine BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Dolgun ve kışkırtıcı dudaklar

Kolay sürümü, sağladığı şık ve kalıcı etki ile dudaklarınıza iyi gelecek Note ruj, dudaklarınızın gün boyu nemli kalmasına yardımcı olacak. Sağladığı yoğun nem etkisi ile dudaklarınızı ön plana çıkarmaktadır.

Note Mattemoist Lipstick BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Kaş ve göz kalemi bir arada

Yumuşak ucu sayesinde kaşlarınızda güçlü ve etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Gabrini çif taraflı kaş kalemin dayanıklı formülü sayesinde neme, ısıya, suya, ve terlemeye karşı uzun süreli kalıcılık sağlayan yapısını sınırsızca yaşayabilirsiniz.

Gabrini Eye Max Eyebrow Pencil BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Göz kamaştırıcı ve bakımlı tırnaklar

Ekstra geniş fırçası sayesinde kolay uygulama sağlayan ve tek katta kapatıcılık özelliğine sahip olan golden rose oje, canlı kırmızı rengi ile de göz kamaştırıcı tırnaklara kavuşmanızı sağlıyor. Parlak ve kalıcılığı ile göz alıcı tırnaklar yaratmanıza imkân sağlayacak oje, adeta kusursuzluğu yansıtıyor.

Golden Rose Color Expert Nail Lacquer BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Kendinden yapışkanlı takma tırnak

Tırnaklarınızı en iyi şekilde göstermenize yardımcı Impress takma tırnak, kendinden yapışkanlı özelliği ile kolayca takılabilir. Birbirinden çeşit renk ve modelleri istediğiniz gibi kullanabilir, isterseniz de sticker ve oje uygulaması yaparak daha hareketli hale getirebilirsiniz.

Impress Kendinden Yapışkanlı Takma Tırnaklara BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Fondöten yerine BB krem kullanın

Note BB Cream cilt tonunuzu dengelerken, doğal bir kapatıcılık sağlar. Kolaylıkla uygulanabilir yapısı, kusurların görünümünü azaltan ve doğal ışıltı veren ve ciltteki çizgileri azaltan formülü ile iyi hissetmenize yardımcı olur.

Note BB Cream BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Vegan temizleme jeli

İster makyaj sonrası temizlik için ister genel temizlik için kullanabileceğiniz temizleme jeli cildinizi kurutmadan temizler. Vegan kullanımına uygundur. Doğal içeriklerle üretilmiştir. Paraben, formaldehit, vazelin, sles, sls, als, parafin yağları ve silikon içermez.

Organique Basic Cleaner Temizleme Jele BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- İstenmeyen tüyler için pembe kiraz çiçeği kremi

Koltuk altı, genital bölgeler, güğüs uçları, dudak, diz ve dirsek bölgelerinizdeki renk değişimlerine karşı oldukça etkili olan Bioaqua Pembe Kiraz Çiçeği kremi, kararan bölgelerin rengini açar ve aydınlatır. Canlı, pembe ve pürüzsüz olmasını sağlar.

Bioaqua Pembe Kiraz Çiçeği Kremine BURADAN ulaşabilirsiniz.



