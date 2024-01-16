KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Bakır tencere ve tavaları doğal parlatma yöntemi! Kararmış bakırları anında ilk günkü haline çeviriyor

    Bakır tencere ve tavaları doğal parlatma yöntemi! Kararmış bakırları anında ilk günkü haline çeviriyor

    16.01.2024 12:41 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Mutfaklarımızın vazgeçilmezi bakır tencere ve tavalar zamanla kararabilir ve matlaşabilir. Evde uygulayabileceğiniz doğal parlatma yöntemi ile kararmış bakırları anında ilk günkü haline çevirmek mümkün. Bakır tencerelerinizi ve tavalarınızı parlatmanın pratik yolunu öğrenmek için haberimizde göz atabilirsiniz.

    Bakır tencere ve tavaları doğal parlatma yöntemi! Kararmış bakırları anında ilk günkü haline çeviriyor

    Mutfakta kullanılan bakır tencereler zamanla doğal bir kararma sürecine girerek ilk günkü parlaklığını kaybedebilir. Kararmış bakırları anında ilk günkü haline çeviren bir doğal parlatma yöntemi bulunuyor. Mutfak eşyalarınızın bakırlarını nasıl parlatmanız gerektiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte bakırları doğal ve etkili parlatmanın en kolay yolu...

    KARARMIŞ BAKIRLARI ANINDA PARLATAN YÖNTEM

    MALZEMELER:

    • Yarım limon
    • Bir yemek kaşığı tuz

    bakır tava

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
    Mutfakta sıklıkla kullandığınız bakır tava ve tencereler zamanla kararabilir. Bunun için yapmanız gereken tek şey yarım limonu tuza bandırmak ve sonrasında kararmış bakırlarınızı ovalamak. Anında rengi açılan bakır mutfak eşyalarınız bu yöntemler yeni almışsınız gibi parlayacak.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir kaşık yerseniz öksürük size uğramıyor!Bir kaşık yerseniz öksürük size uğramıyor!
    Çin’de 'Ölümsüzlük meyvesi' olarak biliniyor! Bağışıklığı tavan yapıyorÇin’de 'Ölümsüzlük meyvesi' olarak biliniyor! Bağışıklığı tavan yapıyor
    Dikkat! Çocuğunuza bu kelimeyi söylerken bir daha düşününDikkat! Çocuğunuza bu kelimeyi söylerken bir daha düşünün
    Anahtar Kelimeler:
    Bakır Göz mon
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.