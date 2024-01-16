Bakır tencere ve tavaları doğal parlatma yöntemi! Kararmış bakırları anında ilk günkü haline çeviriyor

Mutfakta kullanılan bakır tencereler zamanla doğal bir kararma sürecine girerek ilk günkü parlaklığını kaybedebilir. Kararmış bakırları anında ilk günkü haline çeviren bir doğal parlatma yöntemi bulunuyor. Mutfak eşyalarınızın bakırlarını nasıl parlatmanız gerektiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte bakırları doğal ve etkili parlatmanın en kolay yolu...

KARARMIŞ BAKIRLARI ANINDA PARLATAN YÖNTEM

MALZEMELER:

Yarım limon

Bir yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Mutfakta sıklıkla kullandığınız bakır tava ve tencereler zamanla kararabilir. Bunun için yapmanız gereken tek şey yarım limonu tuza bandırmak ve sonrasında kararmış bakırlarınızı ovalamak. Anında rengi açılan bakır mutfak eşyalarınız bu yöntemler yeni almışsınız gibi parlayacak.



