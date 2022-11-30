Bakire doğum gerçek! Seks yapmadan da hamile kalmak mümkün

Çocuk yapmak için doğru kişiyi bekleyen kadınlar bu süreçte oldukça zaman harcayabiliyor. Hayatının aşkını yıllar sonra bulan kadınlar çocuk doğurma konusunda zorluk yaşayabiliyor. Bu sebeple genç ve doğurgan olan kadınlar cinsel ilişkiye girmeden döllenme yoluyla hamile kalabiliyor. Ancak bu yöntem oldukça fazla eleştirilere sebep oluyor.

ELEŞTİRİLER GİDEREK ARTIYOR

Josephine Quintavalle, "Bu kadınlar için çocuk nedir? Raftan seçtikleri bir oyuncak ayı mı? Doğanın mesajı, bir erkek ve bir dişinin çocuk sahibi olması içindir ve bunu çarpıtmaya istekli olduğumuz için üzgünüz. Babanın azalan rolü çocuk için arzu edilen bir şey değil. Bu yola girdikten sonra nerede duracaksınız?"

BAKİRELERİN TÜP BEBEK UYGULAMASINA KARŞI ÇIKIYORLAR

Bazı insanlar, bu tür tedavilerin hamile kalmaya çalışan ancak başarısız olan kişiler için saklanması gerektiğine inandıkları için bakirelerin tüp bebek uygulamasına karşı çıkıyor. Ancak bir kadın bu tedavilerin parasını ödeyebiliyorsa ve bunu iyice düşünmüşse, tüm tedavileri tüketiyor sayılmaz.

BAKİRE DOĞUMLARIN DOĞACAK OLAN ÇOCUĞU OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

İngiliz Doğurganlık Derneği başkanı Profesör Adam Balen , bakire doğumların çocuk için iyi olmadığı fikrine meydan okuyor. "Geleneksel ilişkilerde olmayan ve bekar ya da eşcinsel ilişkilerde olan çocuk sahibi olmak isteyen bazı kadınlar var" dedi. "Bağışlanan spermlerle hamile kalan çocukların, çocukluklarında ve sonraki yaşamlarında herhangi bir özel endişe veya sorun yaşamadan iyi geçindiğine dair iyi kanıtlar var.

ÇOK BAŞARILI BEKAR ANNELER VAR

Her şeyin yerine oturacağını umarak sonsuza kadar beklemeleri mi gerekiyor yoksa modern tıbbi gelişmelerden faydalanmalılar mı? Pek çok insanın aile biriminin ne olduğuna dair kendi versiyonları vardır, ancak bir çocuk hak ettiği sevgiyi ve ilgiyi gördüğü sürece, geleneksel anne ve babaya sahip olup olmamaları önemli olmamalıdır. Dışarıda çocuklarını büyütmek için harika bir iş çıkaran (mutlaka kendi seçimi değil) birçok bekar anne var.

