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Bakırköy Adliyesi’ndeki intihara ilişkin başsavcılıktan açıklama

30.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy Adliyesi’nde görevli memur R.E.Y.’nin intiharına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan açıklama yapıldı.Bakırköy Adliyesi’nde bugün öğle saatlerinde mübaşir olarak görev yapan R.E.Y.

Bakırköy Adliyesi’nde görevli memur R.E.Y.’nin intiharına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan açıklama yapıldı.
Bakırköy Adliyesi’nde bugün öğle saatlerinde mübaşir olarak görev yapan R.E.Y. intihar etmişti.
Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamada “Bakırköy Adliyemizde mübaşir olarak görev yapmakta olan R.E.Y. bugün saat 13.00’te adliyemizin 7. katından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştur. Olay yerine gelen 112 Acil personeli tarafından hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Personelimizin bir süredir kronik psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu anlaşılmıştır. Adalet teşkilatımız adına personelimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz” denildi.

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