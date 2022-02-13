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Bakırköy'de dehşet anları! Otomobiller kurşun yağmuruna tutuldu…

13.02.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir otomobil galeri önünde dehşet anları yaşandı. İki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 4 kişi yaralandı. 2 kişi yakalanırken olay sonrası kaçan kişiler olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Bakırköy'de dehşet anları! Otomobiller kurşun yağmuruna tutuldu…

Son dakika haberleri… Bakırköy'de gece saatlerinde bir otomobil galerisi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay sonrası 2 kişiyi gözaltına alırken, kaçan diğer kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Bakırköy, Şenlikköy Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar Sokakta bulunan bir otomobil galerisinin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada taraflar birbirine silah ile ateş açtı. İki grup arasındaki silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı.

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POLİS EKİPLERİ 5 SAAT DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olayın yaşandığı sokak, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çatışmanın olduğu sokak üzerindeki galeri önünde bulunan bir cip ile 4 otomobile çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. Çevredeki vatandaşlardan da bilgi alan polis ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 5 saat sürdü. Ekiplerin çalışmasının ardından mermilerin isabet ettiği bir cip ile 7 otomobil çekiciler yardımıyla bulundukları yerden emniyetin otoparkına çekildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Olayla ilgili olduğu öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalar sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy silahlı saldırı
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