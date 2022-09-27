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Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı

27.09.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de bulunan Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor.

Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde saat 01.30 sırlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Avcılar’da meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi. Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Saldırıda bacağından yaralan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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HASTANE ÖNÜNDE KORKU DOLU ANLAR

Silahlı saldırı sonrası hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saldırganları sivil özel harekat polisi püskürttü.
Silahlı saldırı düzenlendiği esnada hastanede sivil halde bulunan özel harekat polisi saldırganlara karşılık verdi. Özel harekat polisinin karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan hastane çevresinde Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy silahlı saldırı
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