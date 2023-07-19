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Bakırköy'de korkunç olay! İki sevgili başlarından silahla vurulmuş olarak bulundu

19.07.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de birlikte yaşayan Cavide S.A. ve Mustafa K.'dan haber alamayan arkadaşları, çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştı. İki sevgili evin yatak odasında başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

Bakırköy'de korkunç olay! İki sevgili başlarından silahla vurulmuş olarak bulundu

İstanbul Bakırköy'deki acı olay dün saat 04.00 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Mustafa K., yaklaşık 3 yıldır Cavide S.A. ile birlikte yaşıyordu.

SİLAH SESİNİ DUYDULAR AMA...

Sabah saatlerinde iki el silah sesi duyan komşuları, sesin dışardan geldiğini zannederek her hangi bir ihbarda bulunmadı. Çiftin iş yerine gelmediğinden şüphelenen arkadaşları, çiftin yaşadığı eve gitti. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi.

Arkadaşları içeri girdiğinde Cavide S.A. ve Mustafa K.'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evin kapısında yada pencerelerinde her hangi bir zorlama izi olmamasından dolayı Polis ekipleri, Mustafa K.'nin Cavide S.A.'yı silahla öldürdükten sonra intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor. Çiftin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ÖNCE SEVGİLİSİNİ, SONRA KENDİSİNİ VURMUŞ"

Mahalle sakinlerinden Sara A., "Sabah saat 11.30 civarlarında polis ekiplerini ve ambulans gördük. Olay yerine gittik. Merak ettik komşularımızdan diye. Genç bir çiftmiş, biz tanımıyoruz. Orada hastanede çalışanlar ağlıyorlardı. Biz sorduğumuzda intihar olduğunu söylediler. Duyduğumuza göre, önce eşini vurmuş, sonra kendini vurmuş" dedi. (DHA)

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cinayet İntihar Bakırköy

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