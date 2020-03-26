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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden Dilek Tahtalı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 20:04 | Son Güncelleme

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, koronavirüsten yaşamını yitiren Dilek Tahtalı'ya ilişkin açıklama yaptı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden Dilek Tahtalı açıklaması

Hastaneden yapılan açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle kronik hastalığın şiddetine bağlı olarak yaş gözetmeksizin hastaların kaybedildiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle bağışıklık sistemini bozan kronik hastalıkları olanlar ve immunosupresif tedavi alan hastaların yüksek risk grubunu oluşturduğu vurgulandı.

DİLEK TAHTALI AÇIKLAMASI

Çocukluğundan itibaren bu tür hastalıkları nedeniyle tedavi görmekte olan Dilek Tahtalı'nın, 23 Mart'ta dış merkezden sevkle Kovid-19 hastalığına bağlı olarak gelişen akciğer enfeksiyonu ve akut respiratuar distres sendromu sonucu hastanenin erişkin yoğun bakım ünitesine kabul edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanın Kovid-19 enfeksiyonu dışında, kronik hastalıkları da mevcuttu. Ayrıca bu hastalıklara bağlı olarak immun supresif tedavi almaktaydı. Hasta geldiğinde şuur kapalı, pupillalar dilate, ışık refleksi iki taraflı negatif, hipotansif ve taşikardik olup genel durumu kötüydü. Akciğerlerde bilateral yaygın infiltrasyon mevcuttu. Hasta Dilek Tahtalı, 3. basamak erişkin yoğun bakıma alınarak mekanik ventilatöre bağlandı. Tüm yaşamsal bulguları monitorize edildi. Hastaya ilaç ve destek tedavisine başlanmış olup, 1 gün sonra kardiyak arrest gelişmesi sonucu kardiyopulmoner resusitasyon yapılmış, yanıt alınamayan hasta saat 21.15'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz."

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