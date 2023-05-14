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BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2023: Bakırköy seçim sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları canlı ve anlık Mynet.com'da!

14.05.2023 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. Bugün (14 Mayıs 2023 Pazar), tüm Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemi saat 17:00’da sona erdi. YKS'nın 18.30'da seçim yasağının kaldırıldığını açıklamasıyla gözler Bakırköy seçim sonuçlarına çevrildi. Peki, İstanbul Bakırköy seçim sonuçları oy oranları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2023: Bakırköy seçim sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları canlı ve anlık Mynet.com'da!

Bakırköy seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimleri sonrasında gündem oldu. İstanbul 3. bölge ilçesi olan bölge vatandaşları, Bakırköy seçmen sayısı ve Bakırköy seçim sonucu gibi konuları araştırıyorlar. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aramaları da hız kazandı. Sonuçların netleşmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları da belli olacak. İşte Bakırköy seçim sonuçlarına dair detaylar...

BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 18.30'dan sonra açıklanmaya başladı. İstanbul Bakırköy seçim sonuçları ve oy oranları da belirlenen saatlerde açıklanacak.

seçim sandık görevli

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte 2023 seçim sonuçları Mynet seçim sayfasından takip edilebiliyor!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.


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