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  4. Bakkala giden çocuğa kabusu yaşattı! Dehşet anları kamerada

Bakkala giden çocuğa kabusu yaşattı! Dehşet anları kamerada

25.02.2024 12:59
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Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk alışveriş yapmak için girdiği bakkalda saldırıya uğradı. Yumruk atarak çocuğu darbeden saldırgan, iş yeri sahibinin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, dün saat 13.05 sıralarında Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki çocuk, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek müşteri tarafından darbedildi.

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Saldırgan, yumruk darbeleriyle yere düşen çocuğa vurmayı sürdürdü. İş yeri sahibinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıken, çocuğun saldırıya uğradığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Bakkal Esenyurt
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