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Bakkallar Yarın Açık mı? Sokağa Çıkma Yasağında Tüm Bakkal ve marketler kapalı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 23:20 | Son Güncelleme

Son Dakika Sokağa Çıkma Yasağı sonrasında Bakkalar Yarın Açık mı? Sokağa Çıkma Yasağında Tüm Bakkal ve marketler kapalı kalacak. Sokağa Çıkma Yasağında marketler ve bakkallar ve marketler açık olacak mı?

Bakkallar Yarın Açık mı? Sokağa Çıkma Yasağında Tüm Bakkal ve marketler kapalı mı?

Son Dakika Sokağa Çıkma Yasağı sonrasında Bakkalar Yarın Açık mı? Sokağa Çıkma Yasağında Tüm Bakkal ve marketler kapalı kalacak. Sokağa Çıkma Yasağında marketler ve bakkallar ve marketler açık olacak mı?

Son Dakika Bakkallar ve Marketler açık mı?

Sokağa Çıkma Yasağı gelir gelmez Bakkallar ve marketler açık mı olacak kapalı mı kalacak sorusu merak ediliyor. İlk gelen bilgilere göre Fırın haricinde bakkallar ve marketler gece 12'den itibaren kapalı kalacak. Ancak bazı Petrol istasyonları açık kalacağı öğrenildi.

Süleyman Soylu'dan son dakika açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bulaşma riskini azaltmak için yasak kararı alındı. Lütfen vatandaşlarımız sakin olsun. Mağduriyet olmaması için tüm detaylar düşünüldü."

Yarın Fırınlar açık mı?

Marketler ve Bakkallar kapalı olsa da yarın Fırınlar açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

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