Bal ve karbonat karışımının yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Düzensiz ve yetersiz beslenme hastalıklara davetiye çıkarıyor. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra doğal karışımlarla bağışıklığınızı güçlendirebilir, sağlığınızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bilim insanlarının da üzerinde çalışmalar yaptığı bal ve karbonat karışımının deforme olmuş hücreleri hızla yenilediği tespit edildi.

HER GECE BİR KAŞIK!

Uzmanlar özellikle gece yatmandan önce bu karışımından bir kaşık tüketildiğinde ve bunun her gece düzenli yapıldığında vücuda inanılmaz faydalar sağladığını açıkladı. Bilim insanları yapılan araştırmada karbonat tozuyla karıştırılan balın hücreler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Deforme olmuş hücreler kanserli hücrelere dönüşürken vücuttaki şekeri emer. Karışımın içine bulunan bal her ne kadar hücreler için cazip gelse de karbonatın çözücü etkisi kanserli hücrelerin yok olmasına neden olur.

BAL VE KARBONAT KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Bir yemek kaşığı karbonat tozunu bir kâseye ekleyin üzerine de normalinden daha sıvı olan bir yemek kaşığı bal ekleyip karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı bir gün bekletin. Güneşte beklemesi faydasını artırır. Beklettiğiniz karışımı ertesi gün gece yatmadan yiyin. Her gün ertesi gün gece için bu karışımı taptaze yapmanız önerilir.

BAL VE KARBONAT KARIŞIMININ FAYDALARI

Gece yatmadan tüketildiğinde hızlı bir uyku hali alınmasını sağlar. Ayrıca gece uyku bölünmelerinin yaşanmamasını sağlar.

Güçlü bir enfeksiyon sökücü etkisi olduğundan akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bir gecede akciğerlerin hava baloncuklarını açarak rahat bir nefes alışverişine yardımcı olur.