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Bal ve karbonat karışımının yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

04.05.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en büyük sorunlarından biri sağlıksız ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar. Yüksek kolesterol, kalp hastalıkları, vücut yağlanması, obezite, kanser ve daha bir sürü hastalığa neden olan sağlıksız beslenmenin vücutta yarattığı tahribat inanılmaz boyutlardadır. Dengeli, sağlıklı beslenme ile birlikte bal ve karbonatı karıştırıp tüketirseniz mucizevi etkilerini anında yaşamaya başlarsınız.

Bal ve karbonat karışımının yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Düzensiz ve yetersiz beslenme hastalıklara davetiye çıkarıyor. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra doğal karışımlarla bağışıklığınızı güçlendirebilir, sağlığınızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bilim insanlarının da üzerinde çalışmalar yaptığı bal ve karbonat karışımının deforme olmuş hücreleri hızla yenilediği tespit edildi.

HER GECE BİR KAŞIK!

Uzmanlar özellikle gece yatmandan önce bu karışımından bir kaşık tüketildiğinde ve bunun her gece düzenli yapıldığında vücuda inanılmaz faydalar sağladığını açıkladı. Bilim insanları yapılan araştırmada karbonat tozuyla karıştırılan balın hücreler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Deforme olmuş hücreler kanserli hücrelere dönüşürken vücuttaki şekeri emer. Karışımın içine bulunan bal her ne kadar hücreler için cazip gelse de karbonatın çözücü etkisi kanserli hücrelerin yok olmasına neden olur.

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BAL VE KARBONAT KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Bir yemek kaşığı karbonat tozunu bir kâseye ekleyin üzerine de normalinden daha sıvı olan bir yemek kaşığı bal ekleyip karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı bir gün bekletin. Güneşte beklemesi faydasını artırır. Beklettiğiniz karışımı ertesi gün gece yatmadan yiyin. Her gün ertesi gün gece için bu karışımı taptaze yapmanız önerilir.

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BAL VE KARBONAT KARIŞIMININ FAYDALARI

  • Gece yatmadan tüketildiğinde hızlı bir uyku hali alınmasını sağlar. Ayrıca gece uyku bölünmelerinin yaşanmamasını sağlar.
  • Güçlü bir enfeksiyon sökücü etkisi olduğundan akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bir gecede akciğerlerin hava baloncuklarını açarak rahat bir nefes alışverişine yardımcı olur.

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  • Boğaz enfeksiyonlarını önlemede etkili doğal bir ilaçtır.
  • Bal ve karbonat karışımı vücutta deforme olmuş hiçbir hücre yapısını barındırmaz hepsini yeniler.
  • Kandaki şeker seviyesini dengeler.

  • Uzun süreli tokluk hissi vererek vücudun akşam yeme isteğini ve abur cubur isteğini ortadan kaldırır.


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