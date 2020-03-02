Balat'ta kadını taciz ettiği iddia edilen sanığa tahliye!

İstanbul Fatih'in Balat semtinde 15 Kasım 2019'da sabah saatlerinde işine giden S.K.'yı taciz ettiği iddiasıyla ‘Cinsel saldırı’

suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen sanık Halil Pamuk’un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki S.K. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Halil Pamuk, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlandı. Duruşmada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz’un celse arasında davaya katılma talebine ilişkin dilekçe sunduğunu kaydedildi. Hakim, avukat Boz’un davaya katılma talebini kabul etti. 'SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ'



Üzerine atılı suçlamaya ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Halil Pamuk, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Görüntüdeki şahıs ben değilim” ifadelerini kullandı. Sanık avukatı Mustafa Arslan ise, “Müvekkilimiz karakoldaki ifade aşamasında polis memurlarının baskısı ile suçu kabul etmiştir. İlk duruşmada da arkadaşlarının yanlış yönlendirmesi ile ifade vermiştir. Sanık ile CD kaydındaki şahıs aynı değildir. Bu hususla ilgili bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz. Teşhis aşamasında müştekinin sağlıklı teşhisi sağlanamamıştır. Sanık 3 aydır tutukludur. Bakmakta olduğu çocukları vardır. Öncelikle tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

'OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS BUDUR'



Şikayetinin devam ettiğini belirten müşteki S.K., “Önceki beyanlarımda belirttiğim üzere sanığı net ve kesin olarak teşhis ediyorum. Olayı gerçekleştiren şahıs budur” diye konuştu. Müşteki S.K.’nın ardından söz alan avukatı Neslihan Evci ise, “Sanığın hazırlık aşamasındaki beyanı ile duruşmadaki beyanı çelişkilidir. Cezalandırılmasını talep ederiz. İlk celsede suçu kabul etmiştir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz”

ifadelerini kullandı. Duruşmada söz alan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, “Yargıtay kararında belirtildiği gibi ‘kişiyi

hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan da cezalandırılması gerekmektedir. Şikayetçiyiz” diye belirtti. Mahkeme, sanık avukatının bilirkişi raporu talebinin dosya içeriği nedeniyle reddine, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatının ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçunu oluşturabileceği ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin talebinin de aynı neden ile reddine karar verdi.