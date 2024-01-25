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Balayı için gittikleri otelde can vermişlerdi! Kahreden olayda şok gerçek ortaya çıktı: Kaldıkları oda...

25.01.2024 15:30 | Son Güncelleme:
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Balayı tatili için geldikleri Kapadokya bölgesinde kaldıkları otelde hayatını kaybeden Kader-Mutlu Akbaş çiftinin ölümüne neden oldukları iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanık bugün hâkim karşısına çıktı. Genç çiftin öldüğü odanın, kazan dairesinin üzerinde olduğu ve daha önceden depo olarak kullanıldığı belirlendi. İşte detaylar...

Balayı için gittikleri otelde can vermişlerdi! Kahreden olayda şok gerçek ortaya çıktı: Kaldıkları oda...

Geçtiğimiz Mart ayında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Mahzen Cave isimli otelde meydana gelen olayda, İstanbul'da evlenen çift, balayı tatili için Kapadokya'ya geldi. Kaldıkları otel odasında karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin cansız bedenleri saatler sonra otel odasında bulundu. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 3 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada, tutuklu yargılanan işletme sahibi Emin A., tutuksuz yargılanan Tayfun U. ile Ahmet K.'nin yanı sıra duruşmaya Kader-Mutlu Akbaş çiftinin yakınları ile Sanık Emin A.'nın yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

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DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Tutuklu yargılanan Sanık Emin A.'nın avukatı yapmış olduğu savunmasında; olayın gerçekleştiği otelin daha önce ev olarak kullanıldığı ve yerel yönetimden 'basit onarım' yapılarak ruhsat alındıktan sonra kiraya verildiğini belirterek, “Söz konusu otelde yapısal sorunlar da mevcut. Bu nedenle söz konusu olaya neden olan yapısal sorunlar ile işletmesel sorunların birbirinden ayrılması gerekiyor. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında odada bulunan elektrik prizlerinde dahi karbonmonoksit tespit edilmiş. Bu nedenle otelde yapısal bir sorun var. Söz konusu otel basit onarım izni ile yapılarak ruhsat almış ve daha sonra kiraya verilmiştir” dedi.

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DEPO ODAYA ÇEVRİLMİŞ

Ayrıca sanık avukatı savunmasında; söz konusu otelde olayın gerçekleştiği odanın kazan dairesi üzerinde bulunduğunu ve daha önceden depo olarak kullanıldığını ve yapılan basit onarım işinden sonra odaya çevrildiğini, ruhsat alındıktan sonra da işletmeci Emin A.'nın kiraya verdiğini söyledi.

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“UYARILARI DİKKATE ALMADILAR”

Kader-Mutlu Akbaş'ın yakınlarının avukatları da savunmalarında; olayın gerçekleştiği gün öncesinde yerel yönetimlerin ve meteorolojinin rüzgar uyarısı yapıldığı halde, otel yöneticilerinin ve çalışanlarının hiçbir tedbir almadıklarını, bu nedenle sanıkların 'Olası Kasıtla Adam Öldürmeye Sebep olma' suçundan yargılanmasını talep etti. Genç çiftin ölümü ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanarak Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameye bilirkişi raporu da eklendi.

Hazırlanan iddianamedeki, 'Önceden kalorifer kazanında ve bacasında sıkıntı olduğu, kazan dairesinin ve bacasının doğru şekilde kurulum ve bakımının yapılmadığının' belirtildiği bilirkişi raporunda ayrıca, kazan bacasının eski ve çürük olduğu halde tamiratının ve yenilemesinin yapılmadığı, personele gerekli eğitimlerin verilmediği, personele kazan yakıcı (ateşçi) belgelerinin aldırılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği genel kaidelerine uyulmadığı, gerekli uyarı levhalarının ve talimatnamelerin koyulmadığı, otelde duman ve karbonmonoksit dedektörlerinin olmadığı da belirtildi.

“DOKTORUN DA CEZA ALMASINI İSTİYORUM”

İddianamede olay öncesi Kader Akbaş'ın rahatsızlandığı, halsizlik ve gözlerde kararma şikayeti bulunan Akbaş'ın 112 ekibi tarafından Ürgüp Devlet Hastanesine götürüldüğü ve müdahalenin ardından da çiftin tekrar otele döndüğü belirtildi.

Duruşmaya katılan Kader Akbaş'ın annesi, “Ben evlatlarımı buraya ölüme değil tatile gönderdim. Kızım o gece zehirlenmiş ve doktora gitmiş. Kızımı muayene eden doktor, zehirlenme teşhisi koysaydı bu yaşananlar olmazdı. Bu nedenle doktorun da yargılanmasını ve sorumluların en ağır cezayı almalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

YAKLAŞIK 18-36 SAAT SONRA BULUNDULAR

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre genç çiftin, cansız bedenleri bulunmadan yaklaşık 18 ile 36 saat önce öldükleri belirtildi.

Raporda, "Kader-Mutlu Akbaş çiftinin otelin 106 nolu odasına 12 Mart 2023'te saat 13.21'de yerleştiği, 12 Mart'ta 19.55 saatlerinde dışarı çıktıkları, saat 23.00 civarı tekrar geldikleri, bu arada herhangi bir sorun olmadığı, Kader Akbaş'ın gece rahatsızlandığı, saat 00.30'da 112 acil servisi ekiplerinin gelerek müdahale ettikleri ve hastaneye götürdükleri, Kader-Mutlu Akbaş çiftinin hastaneden 02.00'de döndükleri, saat 02.03- 02.05 arası 106 nolu odanın kapısının açık bırakılıp tekrar kapandığı, bundan sonra 106 nolu odada herhangi bir hareket görülmediği, Adli Tıp raporuna göre kişilerin ölüm olayının bulunmalarından yani 14 Mart 2023 tarihi saat 09.17'den 18 ila 36 saat önce gerçekleştiği, ölüm olayının 13 Mart 2023 tarihi saat 15.17 ile 02.05 arası gerçekleştiği tespit edilmiştir" denildi.

Nevşehir 1. Ağır Ceza mahkemesinde görülen dava 22 Şubat tarihine ertelendi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya balayı otel
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