Balığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacak

Sıra dışı olay Afrika ülkesi Zambiya’da gerçekleşti. Ülkenin en büyük ikinci üniversitesi Copperbelt’de gölette yaşayan bir balığın ölümünün yasını tutmak için devlet başkanı, öğrenciler ve yetişkinler bir araya geldi.

Son yirmi yıldır üniversite kampüsünde yer alan Mafishi adındaki balık öğrencilerin ifadesine göre sınavlarda şans getiriyordu.

Öğrenci lideri Lawrence Kasonde, Bemba dilinde ‘büyük balık’ anlamına gelen Mafishi’nin en az 22 yaşında olduğunu ve üniversitenin göletinde 20 yıldan fazla yaşadığını ölüm nedeninin ise araştırıldığını söyledi.

Kosende verdiği demeçte, sınavlardan önce yüzmesini izlemek bizi rahatlatıyor, şans getiriyordu derken balığın henüz gömülmediğini mumyalamayı plandıklarını da sözlerine ekledi.

Mafishi’nin ölümü Twitter’da, ‘TT’ oldu. Öğrenciler Mafishi'nin ölümünün ardından mesajlar paylaştı.

This place won't be the same without you mafishi????????... R.I.P #Mafishi .,... pic.twitter.com/FnJAY0gzAj