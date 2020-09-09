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  4. Balığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacak

Balığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacak

İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

Afrika ülkesi Zambiya’da sıradışı bir tören düzenlendi. Devlet Başkanı Edgar Lungu’nun da katıldığı tören, uğur getirdiklerine inandıkları balığın ölümü üzerine yapıldı. 22 yaşında olduğu tahmin edilen balık için ‘ölüm nedeni araştıracak’ ifadesi ise oldukça dikkat çekiciydi.

Balığın ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni araştırılacak

Sıra dışı olay Afrika ülkesi Zambiya’da gerçekleşti. Ülkenin en büyük ikinci üniversitesi Copperbelt’de gölette yaşayan bir balığın ölümünün yasını tutmak için devlet başkanı, öğrenciler ve yetişkinler bir araya geldi.

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Son yirmi yıldır üniversite kampüsünde yer alan Mafishi adındaki balık öğrencilerin ifadesine göre sınavlarda şans getiriyordu.

Öğrenci lideri Lawrence Kasonde, Bemba dilinde ‘büyük balık’ anlamına gelen Mafishi’nin en az 22 yaşında olduğunu ve üniversitenin göletinde 20 yıldan fazla yaşadığını ölüm nedeninin ise araştırıldığını söyledi.

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Kosende verdiği demeçte, sınavlardan önce yüzmesini izlemek bizi rahatlatıyor, şans getiriyordu derken balığın henüz gömülmediğini mumyalamayı plandıklarını da sözlerine ekledi.

Mafishi’nin ölümü Twitter’da, ‘TT’ oldu. Öğrenciler Mafishi'nin ölümünün ardından mesajlar paylaştı.

DEVLET BAŞKANI: HEPİMİZ SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ

Mafishi’nin kaybı yetişkinleri ve siyaset dünyasını da sarstı. Devlet Başkanı Edgar Lungu, Facebook’ta şu mesajı paylaştı: “Bir ulusun büyüklüğü barındırdığı hayvanlarına yaptığı muameleyle ölçülebilir. Hepimiz seni çok özleyeceğiz.”

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