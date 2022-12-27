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  4. Balıkçının denizdeki halleri viral oldu! Kilosu 6'dan fazla... 2 bin 250 liraya satıyor

Balıkçının denizdeki halleri viral oldu! Kilosu 6'dan fazla... 2 bin 250 liraya satıyor

27.12.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir balıkçı, ahtapot yakalamak için denize atladı. 6 kilo 200 gram ağırlığında olan ahtapotu elleriyle yakalayan balıkçının o anları kameralara yansırken Sezer Yavuz, denizden elleriyle çıkardığı 6 kilo 200 gram ağırlığındaki ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

İzmir'de balıkçılık yapan Sezer Yavuz, Güzelbahçe Balıkçı Barınağında bir ahtapotun kıyıda olduğunu fark etti. Yavuz, önce kıyıdan uzanarak ahtapotu almak istedi; ama başarılı olamadı. Bunun üzerine Sezer Yavuz, birden suya atladı, ahtapotu eliyle yakaladı.

''6 KİLO 200 GRAM''

Yavuz, ahtapotu bin bir zorlukla kıyıya alırken, çevredeki diğer balıkçılar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçının ahtapotu yakaladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Sezer Yavuz, denizden elleriyle çıkardığı 6 kilo 200 gram ağırlığındaki ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir ahtapot

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