Balıkesir'de 3.7 şiddetinde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir'in Altieylül ilçesinde saat 04:55'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Balıkesir şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2019
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Altieylül (Balikesir)
Tarih-Saat : 26.12.2019, 04:55:27 TSİ
Enlem : 39.4561 N
Boylam : 27.9151 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/a6YyOdGgH7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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