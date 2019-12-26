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  4. Balıkesir'de 3.7 şiddetinde korkutan deprem!

Balıkesir'de 3.7 şiddetinde korkutan deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 06:06 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.

Balıkesir'de 3.7 şiddetinde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir'in Altieylül ilçesinde saat 04:55'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Balıkesir şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.


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Balıkesir deprem

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