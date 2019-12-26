Balıkesir'de 3.7 şiddetinde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir'in Altieylül ilçesinde saat 04:55'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Balıkesir şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.



