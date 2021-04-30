HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Balıkesir'de bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi

Balıkesir'de bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi

30.04.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi, 20 iş yerinde hasar oluştu.

Balıkesir'de bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi

Küçük Sanayi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait lokantada tüpten sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu. Şiddetli patlamanın etkisiyle iş yeri kullanılamaz hale geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

20 İŞ YERİNDE HASAR

Bölgeye gelen ekiplerin incelemelerinde 20 iş yerinde hasar oluştuğu belirlendi.

Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran bölgede incelemelerde bulundu.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Hasar tespitlerinin sürdüğünü belirten Demir, "Çevredeki iş yerlerimiz de patlama nedeniyle zarar görmüş. Biz devlet olarak elimizden gelen tüm desteği vererek zararı inşallah karşılayacağız. 20 civarında iş yerimizde hasar var. İtfaiye ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Çok şükür yaralı ve can kaybı yok. Maddi zararı da inşallah gidereceğiz." dedi. (AA)

20210430_2_48071131_64719265_Web

20210430_2_48071131_64719278_Web

20210430_2_48071131_64719281_Web

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHalil Sezai: Hapishane iyi geldiHalil Sezai: Hapishane iyi geldi
Hatay'da, Hz. İsa'nın temsili cenaze töreni ayini düzenlendiHatay'da, Hz. İsa'nın temsili cenaze töreni ayini düzenlendi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
patlama polis Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Şu an 6 milyon doz aşımız var

Bakan Koca: Şu an 6 milyon doz aşımız var

Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya zabıtadan uyarı

Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya zabıtadan uyarı

Maldivler'den bikinili poz

Maldivler'den bikinili poz

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Kritik veriler açıklandı: En yüksek günlük can kaybı

Kritik veriler açıklandı: En yüksek günlük can kaybı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.