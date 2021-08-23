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Balıkesir'de düğün sonrası 33 kişi zehirlendi

23.08.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Sındığı ilçesinde düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlendikleri düşünülen 33 kişi tedavi altına alındı.

Balıkesir'de düğün sonrası 33 kişi zehirlendi

Balıkesir'de Murat K'nin düğününün ardından Camikebir Mahallesi'nde evlerine gelen davetlilere pilav, ayran, tatlı ve su ikram etti.

Evlerine dönen davetlilerden 33'ü daha sonra mide bulantısı şikayetiyle Sındığı Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü yetkilileri söz konusu yemeklerden numune aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Balıkesir
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