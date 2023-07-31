Balıkesir'de feci olay! Kuyuya inen belediye işçileri zehirlendi: 2 ölü 1 yaralı

Olay saat 15.30 sıralarında Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde bulunan terfi istasyonunda meydana geldi. İstasyonda pompa arızası üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BASKİ çalışanları Mehmet Neşeli, Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı, bölgeye yönlendirildi. Kuyuya giren işçilerden haber alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gelen ekiplerce kuyudan çıkarılan 3 işçi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçilerden Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Neşeli’nin ise tedavisi sürüyor. İşçilerin kuyuda biriken metan gazından zehirlendiği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN BAŞSAĞLIĞI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2 işçinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yılmaz, “Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizde meydana gelen elim kazada mesai arkadaşlarımız Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları Cennet olsun" dedi.

BASKİ'DEN AÇIKLAMA

BASKİ'den de 2 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pompa arızası sebebi ile girilen istasyon, BASKİ'yi acıya boğdu. 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü öğle saatlerinde Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Ovaköy’de bulunan terfi istasyonunda pompa arızası meydana gelmiştir. Arızaya müdahale için Mehmet Neşeli, Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı olay yerine intikal etmişlerdir. Ceyhun Balcı’nın ve Mustafa Karakoç’un gazdan etkilenmeleri üzerine 112, İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine çağrılmıştır. Gelen ekiplerin ilk müdahalesi ile Mehmet Neşeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yaşanan elim kaza sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğü personelleri büyük üzüntü yaşamaktadır.” (DHA)

