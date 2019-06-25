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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 04:24 | Son Güncelleme

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltında

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında ifade bulunan bir öğretmen ve ihraç edilmiş polis memuru İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bigadiç'de yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında görevli 2 üsteğmen gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ operasyon

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