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Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

21.06.2021 03:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek gerçekleştirdikleri operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin operasyonunda ilçe merkezindeki masaj salonu ruhsatı olan işyerinde fuhuş yaptırıldığını belirledi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Harekete geçen polis ekipleri yabancı uyruklu E.S (34) ile K.S (46) ve N.Y. (37) isimli kadınlarla, bu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen H.T. (60) ve Ş.U.’yu (42) kıskıvrak yakaladı.

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Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet 9 mm fişek, çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap ve fuhuş yoluyla kazanılmış 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

KADINLAR SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Masaj salonunu mühürleyen ekipler, zorla fuhuş yaptırılan üç kadını ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Kadınların devletin bünyesindeki bir sığınma evine yerleştirilmesi beklenirken, 3 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları anlaşılan H.T ile Ş.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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