Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin operasyonunda ilçe merkezindeki masaj salonu ruhsatı olan işyerinde fuhuş yaptırıldığını belirledi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Harekete geçen polis ekipleri yabancı uyruklu E.S (34) ile K.S (46) ve N.Y. (37) isimli kadınlarla, bu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen H.T. (60) ve Ş.U.’yu (42) kıskıvrak yakaladı.

Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet 9 mm fişek, çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap ve fuhuş yoluyla kazanılmış 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

KADINLAR SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Masaj salonunu mühürleyen ekipler, zorla fuhuş yaptırılan üç kadını ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Kadınların devletin bünyesindeki bir sığınma evine yerleştirilmesi beklenirken, 3 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları anlaşılan H.T ile Ş.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

