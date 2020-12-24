Balıkesir'de intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Muhtarı Savaş Ç., önce satıp sonra geri almak istediği evinin borcunu ödeyemedi. Bunalıma giren muhtar geçen kasım ayında bir mektup bırakıp intihar etti. Savaş Ç., akrabaları, yakın arkadaşları, Sındırgı Belediye Başkanı ve Kaymakam’a hitaben bıraktığı mektupta, evinin geri alınarak eşi ile çocuklarının mağdur edilmemesini istedi. Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ile Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve muhtarlar derneği Savaş Ç.'nin vasiyetini yerine getirmek için harekete geçti. Sındırgı’da başlatılan yardım kampanyasıyla kısa sürede 66 bin lira toplandı. 94 bin lira olan borcun geriye kalan 28 bin lirası da alacaklı tarafından kampanya kapsamında aileye hibe edildi. Bunun üzerine Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ile belediye başkanı Ekrem Yavaş, evin tapusunu ziyaret ettikleri Savaş Ç.'nin ailesine teslim etti.

'ÖLÜM HAK AMA MAĞDUR ETMEMEK LAZIM'

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, geri alınan evin tapusunu teslim etmek için geldiklerini belirterek, "Muhtarımızın ölümü bizi üzdü. Ölüm hak ama arkasında kalanları da mağdur etmemek üzerine Sındırgı ciddi manada bir yardımseverlik örneği gösterdi. Bu sebeple kaymakamımıza, muhtarlar derneğimize ve Sındırgılılara hayırseverliklerinden sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.