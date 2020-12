Balıkesir'de intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi

Muhtar Savaş Ç., geride bıraktığı mektubunda şu ifadelere yer vermişti:

“Beni seven siz değerli güzel insanlara, Sındırgı ilçesi Camikebir Mahallesi 597 ada 22 parsel ve 23 parselde bulunan şu an içerisinde oturmakta olduğum ev ve yakınındaki arsayı onuncu ay içerisinde bir iş yerinin sahibi olan A.G.'ye 150 bin TL karşılığı sattım. Paranın 90 bin TL’sini banka hesabıma yatırdı, 60 bin TL’sini almadım. Aradan bir hafta geçtikten sonra ev ve arsayı geri satın almak istediğimi söyledim. 295 bin TL’ye anlaşıp, hayırlı olsun dedik. Benim alacağım olan 60 bin TL’yi düşünce A.G.’ye 235 bin TL'yi 11’ci ay içerisinde ödemek şartıyla borçlandım. Beni seven herkesten tek bir ricam var. Lütfen benim başıma bir şey gelirse, bu hayattan ölüp, gidecek olursam A.G.’ye olan borcumu aranızda para toplayıp öderseniz, ev ve arsanın tapusunu eşimin üzerine geçirirseniz, Allah hepinizden razı olsun. Lütfen ama lütfen sizlerden ölürsem son isteğim bu olsun. Zaten ölmüş olursam başka da bir şey isteyemem sizlerden artık. Başta ailem olmak üzere hepinizi çok seviyorum. Bir umuttur yaşamak…"

Kaynak: DHA