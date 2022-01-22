HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Balıkesir'de kahreden olay! Elif, eşi tarafından sokak ortasında katledildi, eski elti çocuklarını kuyuya atmıştı

Balıkesir'de kahreden olay! Elif, eşi tarafından sokak ortasında katledildi, eski elti çocuklarını kuyuya atmıştı

22.01.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de eşi tarafından silahla vurulup öldürülen kadının 3 ay önce kızıyla birlikte evi terk ettiği öğrenildi. Elif Turan sokak ortasında katledilirken, kadının daha önce de yine acı bir haberle gündeme geldiği ortaya çıktı. 40 yaşındaki kadının 2016 yılında büyük oğlu Mehmet Ali’yi vahşi bir cinayette kaybettiği belirtildi. Mehmet Ali, amcalarının eski eşi tarafından dövülüp, çuval içerisinde kuyuya atılmış feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Elif Turan, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Kamil Turan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Çiftin, 6 yıl önce 2 çocuğu, amcalarının eski eşi tarafından dövülüp, çuval içerisinde kuyuya atılmış, kardeşlerden biri ölmüş, diğeri ise yaralı kurtarılmıştı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Kahreden olay, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde bugün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bir markette çalışan Elif Turan, işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Ş.T tarafından tabancayla vuruldu. Elif Turan, vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılırken, Kamil Turan ise kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan komşuları, Elif Turan’ı kanlar içinde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Screenshot_9

TALİHSİZ KADIN KIZI EYLÜL İLE YAŞIYORDU

Bir süredir eşinden ayrı, 13 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte yaşadığı belirtilen Elif Turan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Elif Turan’ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri’ye gönderileceği belirtildi.

Screenshot_10

EYLÜL, 'ANNE' DİYE SESLENİCE BULUNMUŞTU

Daha önce Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan çiftin 2016 yılında, o dönem 7 yaşında olan kızı Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atılmıştı. Kamil Turan’ın boşanmasında rolü olduğunu düşünen Rükiye Tülay, kuyunun üzerini de taş ve samanla kapatmıştı. Jandarma ve mahallelinin yaptığı aramalar sırasında Eylül Turan, “Anne” diye seslenince kardeşler bulunmuştu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenmiş, Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Bu olayın ardından çiftin Balıkesir’in Edremit ilçesine taşındığı belirtildi.

Jandarma, olayın ardından katil eşin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Screenshot_13

Screenshot_11

Screenshot_12

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! Maskesine gizlemişEhliyet sınavında akılalmaz düzenek! Maskesine gizlemiş
Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.