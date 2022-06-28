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Balıkesir’de korkunç cinayet! 14 yaşındaki çocuk ekmek bıçağıyla ağabeyini öldürdü

28.06.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de meydana gelen korkunç olayda anne ve babasını darp etmesi üzerine araya giren 14 yaşındaki A.K. ekmek bıçağıyla ağabeyi Harun Kaçmaz'ı öldürdü. Kaçmaz aldığı bıçak darbesi sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken katil zanlısı A.K., asayiş ve çocuk büro ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir’de korkunç cinayet! 14 yaşındaki çocuk ekmek bıçağıyla ağabeyini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Mahallesi 62. Sokakta Harun Kaçmaz (24) eşi ile telefonda tartıştı. Harun Kaçmaz saat 23.00 sıralarında evine geldi. Kaçmaz, eşi ile tekrar tartışmaya başladı. Çeşitli suçlardan iki suç kaydı bulunan Harun Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan babası M.K. ve annesi E.K.’yi darp etmeye başladı. Büyüyen kavgayı ayırmak için araya giren kardeş A.K. (14) ise iddiaya göre, evde bulunan ekmek bıçağı ile abisini yaraladı.

ÇOCUK BÜROYA GÖTÜRÜLDÜ

A.K. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 ambulansı sevk edildi. Ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen Harun Kaçmaz aldığı bıçak darbesi sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı A.K. ise Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve çocuk büro ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
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